В исчезновении дочери Успенской заподозрили ее бывшую подругу

Бородин: к исчезновению дочери Успенской может быть причастна экс-подруга Таисия Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заподозрил, что к исчезновению дочери певицы Любови Успенской может быть причастная ее бывшая подруга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии