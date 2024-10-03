В исчезновении дочери Успенской заподозрили ее бывшую подругу

Бородин: к исчезновению дочери Успенской может быть причастна экс-подруга Таисия Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заподозрил, что к исчезновению дочери певицы Любови Успенской может быть причастная ее бывшая подруга.