Свои МОЗГИ для станков ЧПУ. Показываем российского разработчика

Российские системы ЧПУ для станков существуют! Продолжая разбирать тему станкостроения, команда «Время – вперёд!» отправилась в город Азов Ростовской области, где уже более 30 лет выпускаются отечественные систему ЧПУ под маркой «Титаниум».
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