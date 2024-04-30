Свои МОЗГИ для станков ЧПУ. Показываем российского разработчика

Российские системы ЧПУ для станков существуют! Продолжая разбирать тему станкостроения, команда «Время – вперёд!» отправилась в город Азов Ростовской области, где уже более 30 лет выпускаются отечественные систему ЧПУ под маркой «Титаниум».