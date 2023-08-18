На «Армии-2023» впервые показали модернизированные Ми-28нм и Ка-52м

Ка-52м получил новую прицельную систему. фото: mil.ru Новейшие модернизированные ударные вертолёты ВКС России Ми-28нм и Ка-52м впервые показали в рамках международного форума «Армия-2023» на открытой экспозиции авиационной техники в Кубинке.