Макрон и Си Цзиньпин обсудят «олимпийское перемирие» во всех конфликтах

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается обсудить с председателем Китая Си Цзиньпином во время визита китайского лидера в страну перемирие во всех мировых конфликтах на период Олимпийских игр в Париже.
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