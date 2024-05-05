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Макрон и Си Цзиньпин обсудят «олимпийское перемирие» во всех конфликтах

Макрон и Си Цзиньпин обсудят «олимпийское перемирие» во всех конфликтах

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается обсудить с председателем Китая Си Цзиньпином во время визита китайского лидера в страну перемирие во всех мировых конфликтах на период Олимпийских игр в Париже.

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