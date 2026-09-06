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Тульские новости

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Воробьев подчеркнул важность нефтегазовой отрасли для экономики России

Воробьев подчеркнул важность нефтегазовой отрасли для экономики России

Николай Воробьев подчеркнул, что развитие газовой инфраструктуры и газификация регионов способствуют привлечению инвестиций и улучшению условий жизни населения.

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