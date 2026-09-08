РЕН ТВ: в ЛНР домашний бык набросился на женщину, она не выжила

В ЛНР бык набросился на 54-летнюю женщину, которая убиралась во дворе, и забодал ее. Об этом сообщает РЕН ТВ.
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Быка на забой.