Вторжение ВСУ в Курскую область негативно сказалось на состоянии жителей

КУРСК, 12 мая. /ТАСС/. Вторжение ВСУ в Курскую область негативно сказалось на состоянии здоровья мирных жителей региона, многие из них испытывали сильнейший стресс из-за постоянных атак украинских дронов.
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