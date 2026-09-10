Станислав Садал...
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Станислав Садальский

14 153 подписчика

«Я английский бульдог» Садальского была самой продаваемой в абсолютном смысле

«Я английский бульдог» Садальского была самой продаваемой в абсолютном смысле

(Но- сожалению.  не в мировом масштабе))).В своём сегменте — детская познавательная литература, серия«Занимательная зоология» издательства «Альпина Паблишер» — стала бестселлером.

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