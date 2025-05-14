Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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За всё надо платить, а за глупость и тупость тройной ценник

За всё надо платить, а за глупость и тупость тройной ценник

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. С 2022 года над Европой носится клич: “Свобода от российских энергоносителей!” Особенное усердие в напряжение глотки проявляют самые жадные до халявных энергоносителей - прибалтийские сявки.

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