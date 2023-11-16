В России разрабатывается БПЛА самолётного типа, изготавливаемый из вторсырья на 3D-принтере прямо на фронте

Специалисты конструкторского бюро "Спектр" разрабатывают ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который предполагается изготавливать методом 3D-печати непосредственно в зоне проведения спецоперации на Украине.
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