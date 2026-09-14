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Гравитационный анализ резко сузил поиск двойников чёрных дыр в космосе

Гравитационный анализ резко сузил поиск двойников чёрных дыр в космосе

Когда две чёрные дыры сближаются и сливаются, они порождают гравитационные волны — рябь пространства-времени, улавливаемую детекторами LIGO, Virgo и KAGRA.

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