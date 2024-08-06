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Царьград

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Мэр Курска Игорь Куцак: на нескольких улицах упали обломки украинских БПЛА

Мэр Курска Игорь Куцак: на нескольких улицах упали обломки украинских БПЛА

Мэр Курска Игорь Куцак оповестил жителей об обломках от украинских беспилотников, которые упали на нескольких улицах города.

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