Роскачество расширяет список проверок: от масел до батареек

Масштабные проверки ряда товаров, включая моторные масла, противогололедные вещества, лампочки и батарейки, планирует провести Роскачество, сообщил руководитель организации Максим Протасов 26 декабря в интервью ТАСС.
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