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США прикидываются миротворцами, чтобы рассорить Китай и Россию – американский дипломат

США прикидываются миротворцами, чтобы рассорить Китай и Россию – американский дипломат

Политнавигатор «Миротворческие» инициативы США по отношению к Украине и Европе продиктованы, в первую очередь, желанием разорвать отношения между Россией и Китаем.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Миротворцы,уровень бог. Пытается склонить Россию на прекращение огня,при этом тут же озвучивает возобновление поставок оружия и разведданных Украине, грозит России в случае несогласия невиданными санкциями. Все очень миротворчески выглядит. Но мы это уже проходили и надеюсь не станем исполнять в очередной раз танец &quot;Наступил мужик на грабли&quot;.
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16 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США всех считают Индейцами...которых можно и надо убманывать...Только себя считают ГЕГЕМОНАМИ И БЕЛЫМИ...
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12 час.
Tania Еременко
Немцы и американцы считают русских - &quot;диким народом&quot;. Когда была там и там , сама слышала их разговоры. Когда сидели с ними вместе за  званым ужином и мне дали слово... после моей речи... некоторые  нацистки встали и вышли из кабинета, не возвращаясь. Испугались, что я все их сплетни услышала и поняла.  А я считаю их &quot;дикими&quot; и очень глупыми, с плохой памятью - забыли, как их гнали из России... придется напомнить.
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9 час.
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