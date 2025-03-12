США прикидываются миротворцами, чтобы рассорить Китай и Россию – американский дипломат

Миротворцы,уровень бог. Пытается склонить Россию на прекращение огня,при этом тут же озвучивает возобновление поставок оружия и разведданных Украине, грозит России в случае несогласия невиданными санкциями. Все очень миротворчески выглядит. Но мы это уже проходили и надеюсь не станем исполнять в очередной раз танец "Наступил мужик на грабли".

Tania Еременко

Немцы и американцы считают русских - "диким народом". Когда была там и там , сама слышала их разговоры. Когда сидели с ними вместе за званым ужином и мне дали слово... после моей речи... некоторые нацистки встали и вышли из кабинета, не возвращаясь. Испугались, что я все их сплетни услышала и поняла. А я считаю их "дикими" и очень глупыми, с плохой памятью - забыли, как их гнали из России... придется напомнить.