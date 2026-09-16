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Донецкая группа новостей

193 подписчика
Водители перекрыли проезд оперативным службам во дворе Донецка

Водители перекрыли проезд оперативным службам во дворе Донецка Автовладельцы припарковались бок о бок в узком дворе на улице Туполева, из-за чего у экстренных служб пропала возможность проехать к дому, пишут подписчики.

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