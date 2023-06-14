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Дмитрий Рогозин рассказал, как одни выстрелом поразить тысячу солдат противника

Дмитрий Рогозин рассказал, как одни выстрелом поразить тысячу солдат противника

Об экс-главе Роскосмоса Дмитрии Рогозине последнее время слышно, в основном, из сводок из зоны специальной военной операции.

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