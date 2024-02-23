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Шанс на рост экономики: Китай нашел альтернативу российскому газу

Шанс на рост экономики: Китай нашел альтернативу российскому газу

Китайские импортеры СПГ получили возможность покупать очень дешёвый сжиженный природный газ на спотовом рынке, поскольку цены в Северной Азии снизились вдвое по сравнению с октябрьским уровнем и упали до почти трехлетнего минимума.

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