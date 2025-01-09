BepiColombo выполнил последний облет Меркурия  

Меркурий в объективе BepiColombo, сделанный за пять с половиной часов до максимального сближения, когда зонд находился на расстоянии 44 950 километров от поверхности планеты / © ESA / JAXA Это был шестой и последний пролет зонда около ближайшей к Солнцу планеты.