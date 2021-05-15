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Сказ про то, как G7- не добрых молодцев, бить русских собрались, но слегка... В общем, передумали

Сказ про то, как G7- не добрых молодцев, бить русских собрались, но слегка... В общем, передумали

Те из вас, что постарше, еще помнят, как в старые, добрые времена, не испорченные интернетом и не отравленные вседозволенностью, была такая передача – «В гостях у сказки».

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степан дунов
Превосходно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Александр Рус
Влад Владимиров
Таких же, блин, лечить бы надо, а не лелеять и рекламировать... ))) Иначе же они превратятся в стадо. Хоть так и закамуфлированное.)))
Виктор Геманов
Сказка - ложь, да в ней намёк! Да какой уж там намёк? Почти открытым текстом сказано: Русь - не замай, не то худо тебе будет!
АЮ Медведь
Хорошая сказка. Еще перевезти ее на язык тарабарский и почитать злодеям на ночь.
Elena Zginnik
на тарабарском этим гадам после 45 года пытались говорить,а после 91 там всё пошло в разнос и на радостях англосаксы так наглючились и натолеранчились,что их уже на улицах дрючат папуасы каждый день и уговаривать теперь уже бесполезно,-там не осталось в политике у власти людей,которые понимают куда они катятся с огромной скоростью,а катятся они к фашизму-единственному способу спастись от нашествия папуасов,а заодно и позрарадствовать над остальными шестёрками типа прибалтов,которых в очередной раз заставят заниматься анусолизингом у англосаксов-вот такая вот сказка для Европы,да и для остальных...
Василий Целовальников
СШа и Запад, остаются бандитами, но что-то дальше санкций, они не идут и не пойдут! Потому, что понимают, чем вс ё может закончится!!!
Boris Voronin
Не хватает в сказочке концовочки: А потом пошёл Михайло Потапович лапами СИЛЬНЫМИ окраины зачищать и ЗАХРУСТЕЛИ спины поганых англосаксов..., да полетели они во свояси побитые да покалеченные!!!...
Виктор Чекасин
да поубиённые

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