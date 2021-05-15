Сказ про то, как G7- не добрых молодцев, бить русских собрались, но слегка... В общем, передумали

Те из вас, что постарше, еще помнят, как в старые, добрые времена, не испорченные интернетом и не отравленные вседозволенностью, была такая передача – «В гостях у сказки».
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