Пасечник: обстрел Кременского округа унес жизни трех журналистов федеральных СМИ

Погиб военкор «Известий» Александр Федорчак, а также оператор и руководитель телеканала «Звезда» В Кременском муниципальном округе Луганской Народной Республики в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибло шесть человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.