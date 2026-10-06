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Крымская газета

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За три дня в Крыму на пожарах погибли четыре человека

За три дня в Крыму на пожарах погибли четыре человека

За три дня, с 4 по 6 октября, в трех районах Крыма произошли пожары: жертвами огня стали четыре человека, еще один госпитализирован с травмами.

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