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Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

С 20 по 25 декабря в Красноярске состоится чемпионат России по фигурному катанию-2023.  Чемпионат России по фигурному катанию-2023 Красноярск Расписание трансляций 22 декабря, четверг Танцы на льду, ритм-танец 10:00 Мужчины, короткая программа 12:30 Пары, короткая программа 16:00 23 декабря, пятница Танцы на льду, произвольный танец 9:30 Мужчины, произвольная программа 12:15 Женщины, короткая программа 15:25 24 декабря, суббота Пары, произвольная программа 12:30 Женщины, произвольная программа 15:00 25 декабря, воскресенье Показательные выступления 10:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

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