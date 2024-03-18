19 марта 2024 года с 10.00 до 12.00 состоится ´прямая телефонная линия´ для населения по вопросу оплаты гражданами не занятыми в экономике услуг, определяемых Советом Министров Республики Беларусь по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.