19 марта 2024 года с 10.00 до 12.00 состоится ´прямая телефонная линия´ для населения по вопросу оплаты гражданами не занятыми в экономике услуг, определяемых Советом Министров Республики Беларусь по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.
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