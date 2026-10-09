😤 Когда работа становится источником стресса Есть установленные нормативы в балансе между работой и отдыхом, но в каждом конкретном случае важно учитывать индивидуальные особенности человека и условия, в которых он трудится.
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