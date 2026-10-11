Боевое применение ЗАК-30 "Цитадель"В сети появилось видео, где ЗАК-30 «Цитадель» сбивает украинский дрон-приманку «Майя» с 900 метров.
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