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Советник Путина Ямпольская пообещала не отменять Пугачёву

Советник Путина Ямпольская пообещала не отменять Пугачёву

Советник президента РФ по вопросам культуры Елена Ямпольская заявила, что в России не существует практики «отмены» деятелей искусства, а любые запреты или ограничения применяются исключительно в случае нарушения действующего законодательства.

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