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Алаев о старте сезоне РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. Хороший уровень, динамика и борьба. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мыслями относительно старта нынешнего сезона. «От старта сезона очень хорошие впечатления.

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