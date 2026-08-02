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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава DFB: «Проект Инфантино с треском провалился. Он действовал единолично и не в интересах футбола. Нужно расследование»

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф прокомментировал отказ ФИФА от планов привлечь частных инвесторов к своим турнирам.

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