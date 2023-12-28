Председатель ПК ВСНП принял участие в симпозиуме с участием депутатов ВСНП

Пекин, 27 декабря /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в среду призвал депутатов ВСНП добросовестно выполнять свои предусмотренные законом обязанности и служить мостом, соединяющим партию и государство с народом.
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