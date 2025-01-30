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Военкор оценил желание Литвы повоевать на территории Украины

Военкор оценил желание Литвы повоевать на территории Украины

Вильнюс давно снабжает Киев оружие и всячески помогает противостоять против России. В четверг 30 января командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил в эфире радиостанции Ziniu radijas о готовности страны «взять на себя ответственность за стабильность в Европе» и отправить войска на территорию Украины «для выполнения миротворческой миссии».

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Комментарии
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Evgenija Palette
Твоя задача сидеть в туалете, и кричать &quot;ЗАНЯТО&quot;... ЗАДАЧУ ОН СЕБЕ ВЫДУМАЛ!...  Через два часа не будет ни тебя, ни твоей задачи...
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23 час.
Татьяна Климова
Главное чтобы эти войска в лифте не застряли! Ай, Моська знать она сильна, коль лает на слона!
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14 час.
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