Роман Сомов о том, почему качество асфальта зависит от битума и с какими проблемами сталкиваются дорожные предприятия края Ежегодно в Алтайском крае, который занимает первое место по протяженности дорог в России, ремонтируют и строят сотни километров трасс.
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