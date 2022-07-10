Аргументы недели

98 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Иванович
    Пусть еще какая-нибудь падла хрюкнет, что Гулаги - это позор Сталина. Мудрый "отец народов" прекрасно понимал сущност...Клинцевич: таких ...
  • Леонид Руси
    Всё руководство Бандерлогии... жиды. А воюют глупые хохлы. Каклам нужно защитить собственность жидобандерлогов, этих ...Хакер из RaHDIt: ...
  • Ольга Васильченко
    Так и стреляли бы по "режиму",но в расход идёт население,а  режим отдыхает и развлекается.Пресс-секретарь П...

МИД Канады: Оттава расширит антироссийские санкции

МИД Канады: Оттава расширит антироссийские санкции

В Министерстве иностранных дел Канады сообщили о скором расширении санкций в отношении России. Об этом говорится в документе на официальном сайте правительства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх