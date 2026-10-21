В результате атаки беспилотника в Касимовском округе загорелось нежилое здание, пострадавших нет.Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал очередную атаку беспилотников на регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Впервые в истории...
- ОС Впервые в истории...
- НК Семавик и Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым