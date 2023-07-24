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БРИКС обрастает интригами. Президенты двух стран не смогут прибыть на форум

БРИКС обрастает интригами. Президенты двух стран не смогут прибыть на форум

Почему буксует создание политической альтернативы "большой семерке" Предстоящий в августе саммит БРИКС в ЮАР обрастает скандалами — стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон не получит на него приглашения, которого упорно добивался.

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