БРИКС обрастает интригами. Президенты двух стран не смогут прибыть на форум

Почему буксует создание политической альтернативы "большой семерке" Предстоящий в августе саммит БРИКС в ЮАР обрастает скандалами — стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон не получит на него приглашения, которого упорно добивался.
Почему буксует создание политической альтернативы "большой семерке" Предстоящий в августе саммит БРИКС в ЮАР обрастает скандалами — стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон не получит на него приглашения, которого упорно добивался.
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