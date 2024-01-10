В Австралии найден смертоносный паук рекордных размеров

Геркулес, воронковый паук размером 7,9 см, стал крупнейшим представителем своего вида. Арахнид был найден в 80 км к северу от Сиднея и доставлен в Австралийский парк рептилий, где на основе его яда будет произведён антидот.
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