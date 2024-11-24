Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Кисловодске

В результате сильного пожара в частном доме в Кисловодске погибли два человека. Пламя на площади 170 квадратных метров тушили 17 специалистов при помощи четырех единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС Ставропольского края.
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