Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Яминов
    Только с Путиным, Россия может сохраниться. Это однозначно !Слеза либерала: У...
  • людмила бер
    Именно Алексашенко, в 1998г. привел страну к дефолту. До сих пор размахивает руками и хочет доказать, что он прав. Ме...Слеза либерала: У...
  • карюкалов вячеслав
    Априори.Слеза либерала: У...

Нужно объяснять людям

Нужно объяснять людям

В Госдуме начали что-то подозревать на тему "успехов" в пропаганде вакцинации.Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал объяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх