Нужно объяснять людям

В Госдуме начали что-то подозревать на тему "успехов" в пропаганде вакцинации.Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал объяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса.
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