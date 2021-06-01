Первый доброволец получил прививку многовариантной вакциной против COVID-19

Начались клинические испытания новой многовариантной вакцины второго поколения от COVID-19. Об этом сообщила французская биотехнологическая компания OSE Immunotherapeutics, ключевым направлением которой являются разработки в области иммунотерапии.
Начались клинические испытания новой многовариантной вакцины второго поколения от COVID-19. Об этом сообщила французская биотехнологическая компания OSE Immunotherapeutics, ключевым направлением которой являются разработки в области иммунотерапии.
Свежие комментарии