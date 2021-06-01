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Первый доброволец получил прививку многовариантной вакциной против COVID-19

Первый доброволец получил прививку многовариантной вакциной против COVID-19

Начались клинические испытания новой многовариантной вакцины второго поколения от COVID-19. Об этом сообщила французская биотехнологическая компания OSE Immunotherapeutics, ключевым направлением которой являются разработки в области иммунотерапии.

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