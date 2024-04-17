Гарик Харламов опять всех обманул и прекрасно проводит время с Катей Ковальчук

Удивительно запутанная история произошла в отношениях Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. О расставании этой пары писали регулярно, но каждый раз, Харламов ненавязчиво подкидывал их совместные с Катей фоточки и поклонники этой пары успокаивались.