Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Наши чиновники переплюнули USAID? Проект о детях мигрантов удалён, но осадок остался

Наши чиновники переплюнули USAID? Проект о детях мигрантов удалён, но осадок остался

Царьград Пока удален. А знаете, как зовут главу Рособрнадзора? Анзор Музаев. Место рождения: город Гудермес.

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Комментарии
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Игорь Матыс
Может, пора подсократить ведомства? Многовато из как-то стало?
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