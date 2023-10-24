Нехватку снарядов у ВСУ связали с коррупцией в стране

РИАМО - 24 окт. Источник сообщил, что нехватка боеприпасов у украинской армии связана не только с их большим расходом из-за конфликта, но и с очень высоким уровнем коррупции на территории страны, передает РИА Новости.
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