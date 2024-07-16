Повышение ставок в нынешнем конфликте вокруг бывшей Украинской ССР со стороны Запада всё больше угрожает Молдавии, рассматриваемой исключительно как объект внешних манипуляций и средство для достижения чужих целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии