Законопроект о возможности покупки отечественного авто на маткапитал внесут в Госдуму

Его принятие повысит качество жизни многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида В Государственную думу планируют внести законопроект, который предусматривает возможность приобретения отечественного автомобиля с использованием средств материнского капитала многодетными семьями, а также семьями, имеющими ребенка-инвалида.