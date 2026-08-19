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Печень и антидепрессанты: риск гепатотоксичности, контроль АЛТ и выбор схемы

Депрессия лечится месяцами, а первый биохимический анализ крови многие сдают только после появления тяжести в правом подреберье.

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