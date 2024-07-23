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Умер бывший ректор КемГУ Юрий Захаров

Умер бывший ректор КемГУ Юрий Захаров

Бывший ректор КемГУ, известный кузбасский ученый, химик Юрий Захаров скончался в возрасте 86 лет.23 июля в возрасте 86 лет скончался Юрий Захаров, бывший ректор КемГУ, главный научный сотрудник ФИЦ угля и углехимии СО РАН, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ.

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