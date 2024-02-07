Остудит ли ядерное пламя во льдах Арктики горячие головы в НАТО?

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
А что, хорошая статья. Может быть, этот край непуганных обезьян, поколения, которые выросли на сказках гинекологов и боррелей всяких разных, так и надо бы... встряхнуть немного. Чтобы обоср@лись от страха, да своими глазами увидали, примерили бы на себя , сытых и ленивых, последствия Хиросимы и Нагасаки...
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21 час.

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