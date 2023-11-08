В Польше пограничники заблокировали три пропускных пункта на границе с Украиной

В Польше пограничники в понедельник, 6 ноября, заблокировали три пропускных пункта на границе с Украиной из-за того, что у Евросоюз предоставил послабление для украинских перевозчиков, и теперь их польские дальнобойщики не могут конкурировать с ними.
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