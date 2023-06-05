В Лондоне траур: В Киеве уничтожен отдел MI-6, отвечавший за нападение на Белгородчину

О первом погибшем агенте британской разведки впопыхах сообщила его невеста Александр Ситников На фото: 36-летний Джулиан Торн (на фото в Украине), обучавший солдат ВСУ (Фото: селфи, соцсети) Самостийные блогеры по второму кругу начали обсуждение прилета по Киеву, который произошел 29 мая.