В Лондоне траур: В Киеве уничтожен отдел MI-6, отвечавший за нападение на Белгородчину

О первом погибшем агенте британской разведки впопыхах сообщила его невеста Александр Ситников На фото: 36-летний Джулиан Торн (на фото в Украине), обучавший солдат ВСУ (Фото: селфи, соцсети) Самостийные блогеры по второму кругу начали обсуждение прилета по Киеву, который произошел 29 мая.
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