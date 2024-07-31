Потрясающее Вкусное Горячее Блюдо Розочки на газовой плите в Духовке Готовьте Всегда Много любят Все

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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

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Ингредиенты: Тесто из вода — 180 — 200 мл, мука — 400 г и соль Начинка: Мясной фарш ( говядина ) — 500 г, Репчатый лук — 1 штук Соль, черный перец, сладкая паприка, пряности или сушенный тимьян и базилик Овощная подушка: Морковь — 250 -300 г Репчатый лук — 1 штук Томатная паста — […].

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