ЦРПТ: Производство красной икры в России сократилось втрое

Лососевая путина 2025 года войдет в историю как одна из самых провальных за последние годы. С начала сезона, с 20 мая по 7 сентября, в торговый оборот поступило всего 2,6 тыс.
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