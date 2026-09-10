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Мировое обозрение

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ЦРПТ: Производство красной икры в России сократилось втрое

ЦРПТ: Производство красной икры в России сократилось втрое

Лососевая путина 2025 года войдет в историю как одна из самых провальных за последние годы. С начала сезона, с 20 мая по 7 сентября, в торговый оборот поступило всего 2,6 тыс.

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